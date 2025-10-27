Возрастное ограничение 18+
В Кольцово на 17 часов задержали рейс «Екатеринбург – Маттала»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово на 17 часов задержали рейс WZ-3093 авиакомпании Red Wings по маршруту «Екатеринбург – Маттала» (Шри-Ланка).
Самолёт должен был вылететь сегодня утром в 07.15, но планируемое время вылета перенесли на 00.15. Информация отразилась в онлайн-табло аэропорта.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, рейс задержали из-за позднего прибытия судна.
«На рейс ожидается 411 пассажиров. Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами»,
– сообщили в ведомстве.
