Уличный музыкант Евгений Михайлов освободился из екатеринбургского спецприёмника
Фото: кадр из видео It's My Сity
Уличный музыкант Евгений Михайлов (автор телеграм-канала «Женька Радость») освободился из екатеринбургского спецприёмника. Он пробыл в заключении с 21 октября.
На выходе Михайлова не стали задерживать для составления повторного протокола (в отличие от музыкантов петербургской группы Stoptime, в поддержку которых выступал Михайлов). Он отбыл 14 суток ареста по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) из-за нецензурного слова в исполненной им песне Noize MC (внесён Минюстом в реестр иноагентов) по постановлению Верх-Исетского суда.
У ворот спецприёмника Михайлова встречали адвокат Фёдор Акчермышев, родные и близкие музыканта. После освобождения Михайлов сказал, что будет работать и писать музыку.
