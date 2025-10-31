Возрастное ограничение 18+

В Среднеуральске ищут дом для щенков, в Екатеринбурге — кормилицу для котёнка

22.13 Вторник, 4 ноября 2025
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
В лесу рядом со Среднеуральской птицефабрикой была обнаружена группа новорожденных щенков, оставленных на верную гибель. Об этом сообщает благотворительный фонд «ЗооЗащита», надеясь найти среди уральцев тех, кто хочет обзавестись собачкой не от заводчиков.

Щенков в лесу нашла девушка. Количество их — одиннадцать голов — её, конечно, смутило, но оставить их под открытым небом она не смогла и забрала к себе, но на время. Самой содержать их спасительнице негде даже теперь, когда они ещё маленькие и малоактивные.

Сейчас всё спасённые малыши находятся под присмотром, прошли необходимый ветеринарный осмотр и обработку от паразитов. Как определили ветврачи, им был всего один месяц от роду, когда они оказались выброшены на произвол судьбы. Волонтёры срочно ищут для них самых заботливых и ответственных хозяев и просят откликнуться таковых по номеру телефона +7 932 618-15-45.

Между тем, в Екатеринбурге сегодня, 4 ноября, родился котёнок. Но — увы! — ему не суждено быть выкормленным мамой. Родившая его кошка умирает и, понятно, что срочно нужна кормилица — кошка с новорождёнными котятами или человек, имеющий опыт по выкармливанию таких малышей (а это не так просто, как может показаться кому-то).

Пока котёнок находится в безопасности в ветклинике на улице Карла Маркса. Помочь ему можно, обратившись по телефону +7 904 388-04-57.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
