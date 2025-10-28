Возрастное ограничение 18+

Власти Первоуральска не оценили старания жителей отремонтировать дорогу на плотине

10.45 Вторник, 4 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Первоуральска не стали ждать, когда отремонтируют дорогу на плотине Верхнего пруда, и сделали это своими силами, но местные власти инициативу горожан не оценили, назвав их труд нецелесообразным.

Как объяснили уральскому «Коммерсанту» в пресс-службе городской администрации, этот ремонт, который провели местные жители, продержится недолго, поскольку по дороге будет проезжать тяжёлая техника – на 2025-2026 годы запланирован ремонт плотины, и по этой дороге ещё будут ездить грузовые автомобили, которые будут возить скальную породу. Она необходима для отсыпки временной перемычки внутри пруда.

«Объём отсыпанного материала составляет более 5000 кубических метров. После завершения ремонтных работ весь данный материал будет вывезен с территории водоёма. Перевозка будет осуществляться большегрузной техникой, грузоподъемностью 20-30 тонн. Эти работы запланированы на период весеннего паводка 2026 года»,

– объяснили в мэрии Первоуральска.


Ранее сообщалось, что вся дорога на плотине покрыта ямами, из-за которых водителям приходится очень медленно проезжать участок, маневрируя между ними.

По данным СМИ, местные власти обещают отремонтировать эту дорогу с 2022 года, но сроки постоянно переносятся. В прошлом году, со слов местных жителей, на участке сделали ямочный ремонт, который продержался до первого дождя.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
