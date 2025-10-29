Екатеринбургские чиновники не могут определиться давали ли они разрешение на вырубку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Очередной «цирк и балаган» наблюдается в Екатеринбурге в связи с вырубкой зелёных насаждений. Деревья уничтожили ещё в мае 2025 года, но местные чиновники разных уровней никак не могут определиться, давали ли они на это разрешение, и если да — то кому.Речь идёт о небольшом, но уютном лесочке, расположенном возле Московского лесопарка. На его месте в результате оставили лишь узкую полоску сосен, а на образовавшейся пустоши начали строительство… неизвестно чего.Владельцы участков и домов находящегося по соседству садового товарищества возмутились нарушениям, с которыми проводилось уничтожение зелёных насаждений. Вопреки всем правилам, территорию перед проведением потенциально опасных работ никто не огородил, а во время строительства не вывесили паспорт объекта. В итоге екатеринбуржцы вынуждены были обращаться по инстанциям, чтобы узнать — а законно ли повалены десятки сосен и что появится на их месте.Но, как выяснилось, чиновники и сами не знают, что, кому и ради чего они разрешают валить деревья. К такому выводу приходишь, когда изучаешь разноголосицу в ответах, полученных на запросы горожан. Изначально администрация Верх-Исетского района города Екатеринбурга ответила, что вырубка произведена ООО «Башнефть-Розница» ради строительства многофункционального автокомплекса с мини-АЗС. И вот тут уже начинаются странности. Ведь АЗС к тому времени уже вовсю работала, а на обращение другого горожанина из той же администрации был получен ответ, что указанный земельный участок находится в собственности ООО «Металлург», которому выдано разрешение на снос зелёных насаждений ради строительства складов (которые, конечно, городу куда более необходимы, чем какие-то там «дрова»).При этом в обоих ответах райадминистрация упорно отказывалась дать ответы на вопрос «почему строительство ведётся без ограждений, без паспорта объекта и в слишком поздние часы, когда жители пытаются отдохнуть от дневной суеты». А ответ, похоже, кроется в том, что никакого разрешения на работы и не выдавалось. По крайней мере, это следует из ответа от департамента государственного и жилищного надзора Свердловской области, где подтверждается, что собственник участка — ООО «Металлург». Вот только разрешений на капитальное строительство чего-либо коммерческой структуре не выдавалось. Соответственно, в этом «департаментском» ответе появление здания на данном участке названо «самовольной постройкой».К слову, теперь в разноголосице «чиновничьего хора» помогает разобраться гражданам прокуратура.