В Косулино и Ирбите достраивают новые детские сады
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Два новых детских сада на территории Свердловской области должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2025 года. Это пообещал губернатор Денис Паслер.
Один из двух новых детских садов строится в Ирбите. Он будет рассчитан на 270 детей. Согласно известиям со стройки, работы там уже вошли в завершающую стадию. В здании монтируют освещение, устанавливают пожарную сигнализацию, подключают оборудования для пищеблока и расставляют по помещениям необходимую мебель.
Второй детский сад будет чуть вместительней. Он находится в посёлке Косулино и рассчитан на 300 мест. Готовность этого объекта на данный момент оценивается в 86%. Строителям осталось доделать внутреннюю отделку и благоустроить прилегающей территории.
Всего в регионе строится восемь новых детских садов, в том числе — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Как уточнил свердловский губернатор, когда их все сдадут в эксплуатацию, в области станет примерно на две тысячи мест больше для детей дошкольного возраста.
