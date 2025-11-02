Возрастное ограничение 18+
Акция «Тонкий лёд» началась на территории Свердловской области
Иллюстрация: МЧС по Свердловской области
До появления первого льда на водоёмах Свердловской области осталось не так много времени. В связи с этим МЧС РФ уже сейчас озаботилось тем, чтобы напомнить гражданам об опасностях, связанных с «хождением по воде».
С воскресенья, 2 ноября, по области началась профилактическая акция «Тонкий лёд». Её главная цель — предупредить население о смертельной опасности первого льда. В рамках акции спасатели будут патрулировать берега водоёмов, проводя разъяснительные беседы и напоминая, что даже кажущийся плотным ледяной покров в начале зимы крайне ненадёжен.
Поводом для акции стала тревожная статистика происшествий. С начала 2025 года на непрочном льду произошло 51 происшествие. Печальным итогом этих случаев стала гибель 42 человек, среди которых семеро детей.
Как напоминают спасатели, следует быть особенно осторожными в зонах с быстрым течением, у родников и впадения ручьёв. В этих местах лед всегда значительно тоньше и опаснее. Категорически запрещается проверять прочность льда, ударяя по нему ногой. И не менее опасно выходить на ледяную поверхность в состоянии алкогольного опьянения.
Объявляя о начале акции «Тонкий лёд», МЧС обнародовало наглядную агитацию, призывающую к безопасному поведению на замёрзших водоёмах и возле них. Посмотреть картинки с «напоминалками» можно, например, в официальном телеграм-канале ведомства.
