Просидевшего два дня на сосне кота ночью спасли в Дегтярске
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге», Жанна Гайно
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков спас кота в Дегтярске, который два дня просидел на сосне, не зная, как спуститься с дерева.
Как рассказал Зенков в своём сообществе во «ВКонтакте», сосна была «отличная», но из-за мощных веток ему приходилось протискиваться между ними, чтобы добраться до кота, а там, как это часто бывает, спасаемый стал уползать подальше от своего спасителя. Пришлось идти на крайние меры.
После спасения Евгений Зенков передал кота своей коллеге – местной зооспасательнице Жанне Гайно. Она приютила бедолагу к себе.
«Кот ушёл на дальний конец одной из веток, а мне хотелось достать его поскорее и обойтись без удочки. Закрепляю верёвку с запасом высоты, отклоняюсь к коту и почти дотягиваюсь до него, но он начинает отползать ещё дальше. Времени на размышления нет, и я делаю то, что обычно делать категорически нельзя – хватаю уползающего кота за хвост! Предсказуемо, он разворачивается и вонзается зубами в руку, но тут я уже перехватываю его и отправляю в мешок»,
– поведал зооспасатель.
