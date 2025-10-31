Возрастное ограничение 18+
Продававшего саженцы с территории ЖК «продавца» из Екатеринбурга обвинили в мошенничестве
Фото: URBAN GREEN / t.me/UrbangreenEkb
Жителей Екатеринбурга предупреждают о «предпринимателях», которые продают растения с территорий жилых комплексов.
Как объяснили в телеграм-канале ландшафтной компании URBAN GREEN, один такой предприимчивый молодой человек фотографировал растения, которые застройщик приобрёл для озеленения придомовой территории, и выставлял их на продажу с большой скидкой на сайтах с объявлениями. Ни о чём не подозревающие покупатели платили ему и приезжали на территорию ЖК, чтобы забрать «купленные» саженцы. Кто-то по незнанию уже увёз растения, а кто-то, как рассказали в компании, остался и без саженцев, и без денег. Сообщается, что «продавца» уже ищет полиция.
Там также добавили, что этот случай может быть не единственным, и призывали быть бдительными, когда саженцы продают с территорий жилых комплексов, а не из питомников.
«Обычно территории двора огорожены и находятся под охраной, но современные тренды и забота о горожанах сподвигают девелоперов выполнять благоустройство и озеленение на прилегающих территориях, вне дворового пространства, и вот здесь то и начался новый "вид промысла" для жуликов»,
– пояснили в компании.
