В Свердловской области к зиме подготовили почти 700 машин для уборки снега

В Свердловской области дорожные службы завершают подготовку техники к работе в зимних условиях. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своём телеграм-канале, специалисты должны оперативно реагировать на последствия непогоды и поддерживать дороги в безопасном состоянии.В региональном парке насчитывается 687 единиц техники, предназначенной для уборки снега. Среди них 270 комбинированных дорожных машин, 109 автогрейдеров, 120 автомобилей с отвалом, 80 погрузчиков, 58 тракторов и 50 единиц другой спецтехники.На региональных трассах установлено 57 комплексных постов дорожного контроля, которые фиксируют гололёд и снег, ведут видеонаблюдение и прогнозируют погоду на 48 часов вперёд. Информация поступает в круглосуточную диспетчерскую службу, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.