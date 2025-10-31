Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области дороги стали опасными из-за снега и минуса
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ухудшении погодных условий на дорогах региона. В Екатеринбурге температура около –1°C, в Ивделе — до –9°C, при этом местами идут дождь и мокрый снег.
Осадки в сочетании с отрицательными температурами создают риск гололёда, особенно на мостах, эстакадах и загородных трассах, отмечают в ГИБДД.
Ведомство советует водителям быть внимательными на дороге и учитывать погодные условия при планировании поездок. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде.
