Одна из школьных столовых в Екатеринбурге вошла в тройку лучших в России

Столовая школы №80 в Екатеринбурге заняла третье место в всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Также третье место в категории «Лучший повар школьной столовой» получил технолог школьного питания Евгений Макаров. Итоги конкурса подвели накануне в Гатчине, сообщили в информационном портале региона.В конкурсе участвовали специалисты по питанию из более чем 70 регионов России. Они готовили тематические столы и проходили несколько испытаний, включая «Кулинарный поединок», «Школьное питание 3.0», блицтурнир «Три вопроса от родителей» и квест-практикум «Безопасный пищеблок».Организаторы конкурса отмечают, что соревнования помогают повышать качество школьного питания и создавать конкуренцию между операторами питания, что может отразиться на работе столовых в разных регионах.