Снег и морозы придут в Свердловскую область в начале недели

По данным Уральского гидрометцентра, начало ноября в Свердловской области пройдёт с переменчивой погодой. В ближайшие дни регион ждут морозные ночи, а к 5 ноября синоптики прогнозируют первые снегопады.В понедельник, 3 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до –5…–10°, на севере области — до –15°. Днём потеплеет до –2…–7°, на юго-западе возможно около 0°. В Екатеринбурге осадков не прогнозируется, ночью –6°, днём –2°.Во вторник, 4 ноября, погода сохранится без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут –5…–10°, днём — от 0 до –5°. В столице региона ночью ожидается до –8°, днём около –2°.В среду, 5 ноября, в область придут снег и мокрый снег, местами начнёт формироваться снежный покров. Ночью температура составит –4…–9°, днём потеплеет до –1…+4°. В Екатеринбурге ночью –5°, днём +1°, также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.К четвергу, 6 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками, местами на юге дождь. Ночью температура будет колебаться от 0 до –4°, на севере — до –8°, днём — от –2 до +2°. В Екатеринбурге возможен небольшой снег и мокрый снег, ночью –3°, днём около 0°.