В Верхней Пышме бывший сотрудник ФСИН получил 4 года колонии за взятки

Верхнепышминский городской суд признал бывшего помощника начальника управления ГУФСИН России по Свердловской области Марата Кабирова виновным в получении взяток. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, фигурант дважды получал деньги через посредников за содействие осуждённым.По данным суда, Кабиров принимал взятки в значительном размере через Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко. Деньги предназначались за помощь в условно-досрочном освобождении, создании более комфортных условий в колонии и организации брака на территории следственного изолятора № 1.В одном из эпизодов родственница осуждённого Юлия Акишина передала через посредников 130 тысяч рублей, из которых 67,5 тысячи достались самому Кабирову. Она просила содействия в регистрации брака с заключённым, оставлении супруга для отбывания наказания в СИЗО № 1 и его трудоустройстве в хозяйственный блок. Во втором случае другая родственница передала Кабирову 100 тысяч рублей. В её отношении уголовное дело прекращено.Подсудимые признали вину в полном объёме. Суд квалифицировал действия Кабирова по двум эпизодам получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), Акишиной — как дачу взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ), а Мельниковой и Васильченко — как посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).Кабиров приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и лишён права занимать должности на государственной службе в течение трёх лет. С него взысканы 167 500 рублей, полученные в качестве взятки. Он взят под стражу в зале суда.Акишина оштрафована на 600 тысяч рублей, Мельникова — на 400 тысяч, Васильченко — на 600 тысяч.