Возрастное ограничение 18+

В Верхней Пышме бывший сотрудник ФСИН получил 4 года колонии за взятки

11.28 Воскресенье, 2 ноября 2025
Фото: объединённая пресс-служба судов Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Верхнепышминский городской суд признал бывшего помощника начальника управления ГУФСИН России по Свердловской области Марата Кабирова виновным в получении взяток. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, фигурант дважды получал деньги через посредников за содействие осуждённым.

По данным суда, Кабиров принимал взятки в значительном размере через Наталью Мельникову и Кирилла Васильченко. Деньги предназначались за помощь в условно-досрочном освобождении, создании более комфортных условий в колонии и организации брака на территории следственного изолятора № 1.

В одном из эпизодов родственница осуждённого Юлия Акишина передала через посредников 130 тысяч рублей, из которых 67,5 тысячи достались самому Кабирову. Она просила содействия в регистрации брака с заключённым, оставлении супруга для отбывания наказания в СИЗО № 1 и его трудоустройстве в хозяйственный блок. Во втором случае другая родственница передала Кабирову 100 тысяч рублей. В её отношении уголовное дело прекращено.

Подсудимые признали вину в полном объёме. Суд квалифицировал действия Кабирова по двум эпизодам получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), Акишиной — как дачу взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ), а Мельниковой и Васильченко — как посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ).

Кабиров приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и лишён права занимать должности на государственной службе в течение трёх лет. С него взысканы 167 500 рублей, полученные в качестве взятки. Он взят под стражу в зале суда.
Акишина оштрафована на 600 тысяч рублей, Мельникова — на 400 тысяч, Васильченко — на 600 тысяч.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Экс-директора МУПа в Сысертском районе признали виновным во взяточничестве
27 октября 2025
Осуждённому за взятку экс-начальнику ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания
30 октября 2025
В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
24 октября 2025
За причинение смерти по неосторожности будут судить экс-сотрудника ГУФСИН в Нижнем Тагиле
29 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владельца крупнейшего подрядчика дорожных строек в Свердловской области лишили депутатского мандата

Он не сообщил об имеющемся ВНЖ Италии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:45 Снег и морозы придут в Свердловскую область в начале недели
11:28 В Верхней Пышме бывший сотрудник ФСИН получил 4 года колонии за взятки
11:21 Российские автомобили обгоняют иностранные по популярности у покупателей
23:40 Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей
21:19 Два бойца с чемпионата «Битва роботов» были усовершенствованы при поддержке Авито
19:29 Восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили иски к беглецам из СИЗО-1
18:16 Склонявшего заключать контракты с Минобороны мужчину арестовали в Екатеринбурге
17:11 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве матери, чьё тело нашли в лесопарке, отправили под стражу
16:48 Свердловская область вновь признана лучшим мотоспортивным регионом России
16:11 В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя
15:36 В Свердловской области начал работу новый оператор по вывозу мусора
14:32 Технологическая платформа Авито приглашает детей объяснить ИИ простым языком в конкурсе научного видео
13:57 Из-за затянувшейся стройки развязки на «Калине» в Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Комсомольской
12:42 В Екатеринбурге пройдет благотворительный своп для помощи детям
11:59 В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови
11:07 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше
05:15 «Последнего свердловского вора в законе» Георгия Акоева задержали в Екатеринбурге
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафуровых
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали компенсацию за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
Все новости Свердловской области
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
Все новости России и мира
12:45 Снег и морозы придут в Свердловскую область в начале недели
11:28 В Верхней Пышме бывший сотрудник ФСИН получил 4 года колонии за взятки
11:21 Российские автомобили обгоняют иностранные по популярности у покупателей
23:40 Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей
21:19 Два бойца с чемпионата «Битва роботов» были усовершенствованы при поддержке Авито
19:29 Восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили иски к беглецам из СИЗО-1
18:16 Склонявшего заключать контракты с Минобороны мужчину арестовали в Екатеринбурге
17:11 В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве матери, чьё тело нашли в лесопарке, отправили под стражу
16:48 Свердловская область вновь признана лучшим мотоспортивным регионом России
16:11 В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя
15:36 В Свердловской области начал работу новый оператор по вывозу мусора
14:32 Технологическая платформа Авито приглашает детей объяснить ИИ простым языком в конкурсе научного видео
13:57 Из-за затянувшейся стройки развязки на «Калине» в Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Комсомольской
12:42 В Екатеринбурге пройдет благотворительный своп для помощи детям
11:59 В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови
11:07 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше
05:15 «Последнего свердловского вора в законе» Георгия Акоева задержали в Екатеринбурге
21:49 Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
21:11 Двум грабителям из Каменска-Уральского вынесли приговор
20:20 Попить чай по-татарски можно будет через пару дней в доме купцов Агафуровых
19:59 Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку
19:25 Со «Свердловской пригородной компании» взыскали компенсацию за моральный вред пассажирам
18:58 Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK