Восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили иски к беглецам из СИЗО-1

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сразу восемь пенитенциарных учреждений Свердловской области предъявили гражданские иски к беглецам из екатеринбургского СИЗО-1. Таким образом, Ивану Корюкову и Александру Черепанову, которым за побег грозят новые сроки по статье 313 УК, придётся отвечать ещё и по гражданским искам, предмет которых — взыскание компенсации расходов на их поимку.Иски в Нижнесергинский районный суд (по месту регистрации Александра Черепанова) подали СИЗО-4 Камышлова, колония-поселение № 45 (посёлок Восточный Камышловского района), екатеринбургские СИЗО-1 и СИЗО-5 , нижнетагильская ИК-6 , ирбитское СИЗО-2 , екатеринбургская ИК-10, а также федеральное казённое учреждение «База материально-технического и военного снабжения ГУФСИН по Свердловской области».При этом ИК-6 и ИК-10 подали иски только к Черепанову, Корюков в числе ответчиков не значится, хотя его искали на неделю дольше.Два иска были поданы 16 октября, ещё шесть — на этой неделе. Дела будут рассматривать судьи Юлия Шторх (5 исков) и Анна Ильина (3).Силы всех этих учреждений были задействованы в спецоперации по поимке беглецов, осуждённых по статье о покушении на теракт за попытку поджога военкомата на улице Вишнёвой в Екатеринбурге. Кроме того, в поисках участвовали МВД, Росгвардия, ФСБ и частная организация «РМК Поиск».