Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей
Фото: Вечерние ведомости
Детей, зачатых в результате изнасилований, надо рожать и отдавать в другие семьи, считает депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Вячеслав Вегнер.
Так областной депутат ответил на вопрос корреспондента ОТВ о желании женщины сделать аборт после изнасилования.
«Я вам хочу сказать, что в нашей стране в последнее время по ряду причин много бездетных пар, которые не могут завести ребёнка <...> И я думаю, что вот здесь, может быть, нам проводить другую работу: да, согласиться с женщиной, что она в дальнейшем не хочет этого ребёнка, но этот ребёнок может жить в другой семье. Психолог будет работать с женщиной и объяснит ей, что жизнь должна быть. Если она зародилась, значит, это господу Богу угодно»,
— заявил Вячеслав Вегнер в эфире государственного телеканала.
Иллюстрация: скриншот с сайта телеканала ОТВ
