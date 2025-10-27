Свердловский депутат считает, что женщинам надо рожать зачатых в результате изнасилований детей

заявил Вячеслав Вегнер в эфире государственного телеканала.

«Я вам хочу сказать, что в нашей стране в последнее время по ряду причин много бездетных пар, которые не могут завести ребёнка <...> И я думаю, что вот здесь, может быть, нам проводить другую работу: да, согласиться с женщиной, что она в дальнейшем не хочет этого ребёнка, но этот ребёнок может жить в другой семье. Психолог будет работать с женщиной и объяснит ей, что жизнь должна быть. Если она зародилась, значит, это господу Богу угодно»,