В Свердловской области ищут дом для собаки, спасатели готовы взять уход на себя

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области сообщество добровольных спасателей «ЗооСпас» ищет постоянный дом для молодой овчарки. Собака живёт на заправке по Тюменскому тракту и нуждается не только в крыше над головой, но и в человеческом внимании и общении. Об этом сообщили в группе «ЗооСпаса» во «ВКонтакте».По информации спасателей, собаке около трёх лет. Она была подобрана щенком и долгое время содержится на цепи с минимальным уходом. Ранее её кормили в основном варёной крупой и хлебом, часто не было воды, а будка оставалась пустой и голой. В таких условиях собака страдала от недокорма и периодически беременела. Сейчас животное поправилось, шерсть стала здоровой, её прививают, глистогонят и кормят члены команды «ЗооСпаса». Также её стерилизовали.«Собака очень контактная, ей крайне не хватает общения с людьми. Когда мы приезжаем, она первым делом бежит не к еде, а пообщаться», — рассказали в «ЗооСпасе». Спасатели готовы обеспечивать её кормом, прививками и обработкой от паразитов, поэтому для животного нужен только дом с возможностью безопасного выгула и вниманием человека.