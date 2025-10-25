В Свердловской области начал работу новый оператор по вывозу мусора

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 1 ноября в 22 муниципалитетах Свердловской области сбор и утилизацию отходов обеспечивает ООО «ЭкоПарк». Компания будет отвечать за вывоз, транспортировку и обработку твердых коммунальных отходов на территории южной и восточной частей региона — от Первоуральска и Полевского до Красноуфимска, Шали и Кировграда. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента информационной политики Свердловской области.Как сообщается в телеграм-канале, в ближайшие недели «ЭкоПарк» обновит графики вывоза отходов, установит дополнительные контейнеры и внедрит систему цифрового мониторинга. Также компания планирует проводить акции и образовательные мероприятия по раздельному сбору мусора. Парк спецтехники «ЭкоПарка» насчитывает 105 единиц техники.Согласно данным из ЕГРЮЛ, ООО «ЭкоПарк» зарегистрировано 19 декабря 2024 года. 99% доли в нём владеет АО «Корпорация развития Среднего Урала». Вторым учредителем с долей 1% является ООО «Управляющая компания "Богословский производственный бизнес-инкубатор"» (ООО «УК БПБИ»). В свою очередь, 99% ООО «УК БПБИ» принадлежит той же «Корпорации развития Среднего Урала», оставшийся 1% — Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП).Гендиректором ООО «ЭкоПарк» является бывший вице-президент «Корпорации "Маяк"» и исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Олег Мошкарев.