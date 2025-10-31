Возрастное ограничение 18+
Технологическая платформа Авито приглашает детей объяснить ИИ простым языком в конкурсе научного видео
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Технологическая платформа Авито стала партнером всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» и запустил специальную номинацию «Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый». Школьники от 6 до 18 лет смогут снять короткое видео о том, как устроен искусственный интеллект, и объяснить сложные технологии простым языком.
Конкурс дает юным авторам возможность проявить себя как исследователям и популяризаторам науки. Участники могут экспериментировать с темами, рассказывать о собственных проектах и объяснять, как ИИ помогает в повседневной жизни — от работы голосовых помощников до рекомендаций в приложениях. Продолжительность видеороликов должна составлять от 1 до 3 минут.
«В Авито искусственный интеллект помогает миллионам людей каждый день — подбирает подходящие объявления, защищает от злоумышленников, упрощает поиск нужных товаров. Но для многих эти технологии остаются загадкой. Мы уверены: дети могут объяснить сложное лучше любого учебника», — отметил управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев.
Жюри конкурса, в состав которого войдут ученые, представители бизнеса и авторы научно-популярного контента, оценит оригинальность идеи, научность, креативность, качество монтажа и подачу материала. Победителей ждут призы, лекции от специалистов в области искусственного интеллекта и экскурсии в офисы компаний.
Прием работ продлится до 1 марта на сайте научи.наука.рф, итоги конкурса будут объявлены 13 апреля.
Конкурс дает юным авторам возможность проявить себя как исследователям и популяризаторам науки. Участники могут экспериментировать с темами, рассказывать о собственных проектах и объяснять, как ИИ помогает в повседневной жизни — от работы голосовых помощников до рекомендаций в приложениях. Продолжительность видеороликов должна составлять от 1 до 3 минут.
«В Авито искусственный интеллект помогает миллионам людей каждый день — подбирает подходящие объявления, защищает от злоумышленников, упрощает поиск нужных товаров. Но для многих эти технологии остаются загадкой. Мы уверены: дети могут объяснить сложное лучше любого учебника», — отметил управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев.
Жюри конкурса, в состав которого войдут ученые, представители бизнеса и авторы научно-популярного контента, оценит оригинальность идеи, научность, креативность, качество монтажа и подачу материала. Победителей ждут призы, лекции от специалистов в области искусственного интеллекта и экскурсии в офисы компаний.
Прием работ продлится до 1 марта на сайте научи.наука.рф, итоги конкурса будут объявлены 13 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
24 октября 2025
24 октября 2025
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
29 октября 2025
29 октября 2025