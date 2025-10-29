В Екатеринбурге пройдет благотворительный своп для помощи детям

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

9 ноября в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге состоится благотворительный своп «Добрый обмен». Организатором мероприятия выступает женский клуб Balance Mama. Как сообщили в пресс-службе «Меги», проект направлен на развитие культуры осознанного потребления и взаимопомощи среди горожан.Посетители смогут принести и обменять одежду, обувь, книги, игрушки и аксессуары. Главное условие — вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Всё, что не найдет новых владельцев, передадут в общественную организацию «Аистенок», которая помогает семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.«Поддержка социальных и экологических инициатив — важная часть нашей стратегии устойчивого развития. „Добрый своп“ — это возможность дать вещам вторую жизнь, пообщаться и оказать адресную помощь тем, кто в ней действительно нуждается», — отметила управляющая «Меги» Светлана Лансфорд.Мероприятие пройдет в зоне у входа в магазин «Детский мир». Вещи для обмена можно приносить с 10.30, сам своп начнется в 11.00 и завершится в 16.30. Участие бесплатное, но при желании можно сделать пожертвование в пользу благотворительного проекта «Исполнение мечты».