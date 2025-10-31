Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови
Фото: Россельхознадзор
В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение допустимого уровня пестицидов в моркови. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, проверка прошла 30 июля на двух земельных участках в Белоярском муниципальном округе.
Во время проверки специалисты взяли образцы моркови для лабораторного анализа. Исследование показало, что в них превышено допустимое содержание вещества «Прометрин».
Предприятию, на землях которого выявлено нарушение, вынесено предостережение о недопустимости несоблюдения требований при использовании пестицидов и агрохимикатов.
