В Свердловской области выявлено превышение пестицидов в моркови

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение допустимого уровня пестицидов в моркови. Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, проверка прошла 30 июля на двух земельных участках в Белоярском муниципальном округе.Во время проверки специалисты взяли образцы моркови для лабораторного анализа. Исследование показало, что в них превышено допустимое содержание вещества «Прометрин».Предприятию, на землях которого выявлено нарушение, вынесено предостережение о недопустимости несоблюдения требований при использовании пестицидов и агрохимикатов.