Сысертского котёнка просят забрать с автобазы
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
Один-одинёшенек и под открытым небом остался маленький котёнок в городе Сысерть. Сейчас он живёт ан автобазе, откуда всех его братьев и сестёр разобрали.
Как сообщают из Сысерти, кошек, родивших на автобазе котят, увезли на стерилизацию, откуда, скорее всего, их уже не вернут — постараются пристроить по любителям животных. Всех малышей — симпатичных и игривых — разобрали местные жители. И только на одного из них не хватило сердобольного человека, готового взять на себя заботу о питомце. Вот и ходит хвостатый мальчик один по территории базы, ластится к работникам и пронзительно просит покушать.
Про котёнка в телеграм-канале «Протяни руку помощи» пишут, что ему около 3 месяцев. Он ручной и ласковый. Передать его готовы по звонку на номер телефона 89000485748.
