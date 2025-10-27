Возрастное ограничение 18+

Между Академическим и Солнечным микрорайонами планируют пустить электричку

19.59 Пятница, 31 октября 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В утверждённом исполняющим обязанности главы Екатеринбурга Игорем Сутягиным проекте межевания территории вдоль ЕКАД между Солнечным и Академическим районами есть весьма любопытный пункт. Документ предусматривает землеотвод для строительства железной дороги между этими частями города.

Под проект планируется сформировать земельный участок площадью 2,2 гектара. По этому участку пройдут железнодорожные пути протяженностью более 600 метров, что станет подготовительным этапом для всей будущей ветки, которая свяжет новые екатеринбургские микрорайоны. В свою очередь, ветка станет частью масштабного проекта по созданию «наземного метро».

Решение о формировании единой сети городской электрички для Екатеринбурга было принято в июле 2022 года, — напоминает ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр». Одним из перспективных маршрутов был назван «Юго-Западный обход» общей протяженностью 43 километра. Этот маршрут должен объединить центр города сразу с несколькими микрорайонами — Солнечным, Академическим, Широкой Речкой и ВИЗом-Правобережным. Работы по проектированию «наземного метро» ведёт «Мастерская генплана».

Кроме того, существует проект по созданию железнодорожной линии, связывающей Екатеринбург с шестью городами-спутниками. В их число входят Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский и Сысерть. Предполагается, что появление такого железнодорожного объекта позволит разгрузить автомобильные дороги и улучшить транспортную доступность.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
