Возрастное ограничение 18+
Со «Свердловской пригородной компании» взыскали за моральный вред пассажирам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Транспортный прокурор добился защиты прав несовершеннолетних пассажиров, добившись от перевозчика компенсацию за ненадлежащее оказание услуг. Соответствующее решение было вынесено Свердловским областным судом.
Ответчиком по делу выступило АО «Свердловская пригородная компания», а основанием для судебного разбирательства стала жалоба местной жительницы. Согласно её заявлению, она вместе с двумя малолетними детьми в январе 2024 года ехала в пригородном поезде сообщением Серов — Екатеринбург. Из-за технеисправности поезд остановился на станции Верхотурье. Пассажирам пришлось организованно пересаживаться в резервный состав. Эта процедура заняла длительное время и проходила в неблагоприятных условиях, поскольку температура воздуха на улице в тот день была низкой. При этом перевозчик не предоставил людям горячее питание во время ожидания. Суд признал такие условия перевозки неподобающими.
Помимо дискомфорта, пассажиры добрались до Екатеринбурга со значительной задержкой. Поезд прибыл на конечную станцию более чем на четыре часа позже графика.
Рассмотрев все обстоятельства, судья решил удовлетворить требования транспортного прокурора и взыскал со «Свердловской пригородной компании» 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время решение суда уже исполнено в полном объеме, — уточняет Уральская транспортная прокуратура.
Ответчиком по делу выступило АО «Свердловская пригородная компания», а основанием для судебного разбирательства стала жалоба местной жительницы. Согласно её заявлению, она вместе с двумя малолетними детьми в январе 2024 года ехала в пригородном поезде сообщением Серов — Екатеринбург. Из-за технеисправности поезд остановился на станции Верхотурье. Пассажирам пришлось организованно пересаживаться в резервный состав. Эта процедура заняла длительное время и проходила в неблагоприятных условиях, поскольку температура воздуха на улице в тот день была низкой. При этом перевозчик не предоставил людям горячее питание во время ожидания. Суд признал такие условия перевозки неподобающими.
Помимо дискомфорта, пассажиры добрались до Екатеринбурга со значительной задержкой. Поезд прибыл на конечную станцию более чем на четыре часа позже графика.
Рассмотрев все обстоятельства, судья решил удовлетворить требования транспортного прокурора и взыскал со «Свердловской пригородной компании» 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время решение суда уже исполнено в полном объеме, — уточняет Уральская транспортная прокуратура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За удар током трёхгодичной давности нижнетагильский электромонтёр получил компенсацию
28 октября 2025
28 октября 2025
В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
23 октября 2025
23 октября 2025