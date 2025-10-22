Возрастное ограничение 18+
Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области ощутимо похолодает: ожидается понижение температуры до -7°C, и до -10°C на крайнем севере. Также синоптики прогнозируют снежные осадки и гололёд.
В субботу, 1 ноября, в регионе облачно с прояснениями, на севере местами мокрый снег и просто снег, на крайнем юге с дождём. В отдельных районах гололедные явления (на проводах и на дорогах). Температура ночью -3...+2°C, на крайнем севере до -6°C; днём -1...+4°C, на крайнем севере до -4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала дождь и мокрый снег, ночью около 0°C, днём +1...+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью -7...-2°C, на крайнем севере до -10°C; днём -3...+2°C, на севере до -6°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -4...-2°C, преимущественно без осадков; днём около 0°C, мокрый снег и снег. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
