Возрастное ограничение 18+
Свердловское Заксобрание сообщило о смерти депутата Евгения Букреева
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из жизни ушёл свердловский депутат Евгений Букреев. Он умер на 75-м году жизни. О его смерти сообщили в региональном Заксобрании.
Букреев родился 1 января 1951 года в Кировграде. С 1986 года руководил местной школой, в которой проработал 35 лет. За вклад, который он сделал в развитие образования, был удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и знака «Отличник народного просвещения».
Параллельно с педагогической деятельностью Евгений Букреев совмещал должность депутата кировградской думы, куда избирался семь раз. В 2021 году стал депутатом свердловского Заксобрания.
Букреев родился 1 января 1951 года в Кировграде. С 1986 года руководил местной школой, в которой проработал 35 лет. За вклад, который он сделал в развитие образования, был удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и знака «Отличник народного просвещения».
Параллельно с педагогической деятельностью Евгений Букреев совмещал должность депутата кировградской думы, куда избирался семь раз. В 2021 году стал депутатом свердловского Заксобрания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За причинение смерти по неосторожности будут судить экс-сотрудника ГУФСИН в Нижнем Тагиле
29 октября 2025
29 октября 2025