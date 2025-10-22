22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей





– рассказали в вузе. «В программе – встречи с преподавателями и студентами, экскурсия по лабораторным комплексам и студенческому кампусу, а также мастер-классы и интерактивные площадки, посвящённые инженерным профессиям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

22 ноября в Техническом университете УГМК пройдёт День открытых дверей. Посетить его смогут учащихся 9-11 классов, их родителей и учителей, а также студентов колледжей и техникумов.Гостей познакомят с образовательными программами, направлениями подготовки и расскажут об условиях целевого и бюджетного обучения, а также познакомят с профессиональным оборудованием и покажут общежития.Для тех, кто не сможет прийти лично, собираются запустить прямую трансляцию в официальной группе университета во «ВКонтакте», во время которой можно будет задавать интересующие вопросы – на них будут отвечать. Отметим, что проводить День открытых дверей одновременно в онлайн вуз будет впервые.Сообщается, что для посещения мероприятия необходима регистрация на сайте университета.