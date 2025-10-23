Белоярская АЭС подтвердила готовность к зимнему сезону





– заявил Илья Филин. «Мы всегда с особой ответственностью подходим к вопросам безопасной эксплуатации и готовы к работе в любых погодных условиях. Результаты проверки ещё раз подтвердили надёжность атомной станции в период несения максимальных нагрузок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Белоярская атомная электростанция (АЭС) успешно прошла плановую проверку и получила рекомендацию о выдаче паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе БАЭС, проверка проводилась комиссией под руководством главного инженера атомной станции Ильи Филина, в состав которой вошли эксперты из десяти различных подразделений.Комиссия оценила состояние станции по почти 30 критериям, включая инженерные коммуникации, теплофикационные установки и гидротехническое оборудование. Специалисты осмотрели машинные залы, блочно-насосные станции и другие ключевые объекты. В дополнение к этому, проверяющие провели собеседования с оперативными сотрудниками и изучили техническую документацию.Ежегодные проверки готовности к осенне-зимнему периоду проводятся на всех АЭС России. Это стандартная процедура.