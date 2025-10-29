Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге половину ноября нельзя будет проехать по улице Краснофлотцев от дома № 27 до улицы Старых Большевиков. Там будут работать сетевики.
Как сообщили в городской администрации, с 5 по 20 ноября в этом месте специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» продолжат работы по модернизации магистральных тепловых сетей.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.
Как сообщили в городской администрации, с 5 по 20 ноября в этом месте специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» продолжат работы по модернизации магистральных тепловых сетей.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырёх трамваев
29 октября 2025
29 октября 2025