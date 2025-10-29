В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге половину ноября нельзя будет проехать по улице Краснофлотцев от дома № 27 до улицы Старых Большевиков. Там будут работать сетевики.Как сообщили в городской администрации, с 5 по 20 ноября в этом месте специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» продолжат работы по модернизации магистральных тепловых сетей.Объезжать перекрытие предлагают по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.