На месте «Дирижабля» в Екатеринбурге будут жить люди в «человейниках»

Утверждён план комплексного развития территории в районе «Ботаники», — сообщает ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр». В частности, определились с тем, что будет построено на месте торгово-развлекательного центра «Дирижабль».«Дирижабль» и его парковка являются сейчас ключевым объектом на участках, ограниченных улицами Юлиуса Фучика, Белинского, Академика Шварца и 8 Марта. Администрация Екатеринбурга установила для данной территории специальный режим подзон, что позволяет значительно повысить плотность застройки. Для застройщиков это открывает дорогу для возведения на месте «Дирижабля» жилых высоток.Предполагается, что в границах трёх подзон суммарно можно будет возвести до 150 тысяч квадратных метров жилья. Проект также включает создание паркингов общей вместимостью не менее 1688 машино-мест и двух детских садов. На эту же территорию собираются впихнуть и учреждение дополнительного образования.Как уточняет «Квадратный метр», территория, занимаемая ТРЦ «Дирижабль» и его парковкой, составляет 5,17 гектара. По действующим нормативам здесь разрешалось построить до 77,6 тысяч квадратных метров жилья. Установление подзоны позволяет увеличить этот объём почти в два раза.