Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургская ветеринарная клиника «Доверие» (улица Первомайская, 74) рассказала «Вечерним Ведомостям» печальную (но с максимально возможным хеппи-эндом) историю кота Стёпы. Его пример напомнил, что «кошка, гуляющая сама по себе» хороша только в сказках, а в реальности такое животное подстерегают различные опасности, иногда — смертельные.В «Доверие» Стёпа попал в мае этого года. Изначально ветеринарный врач выезжал на дом, чтобы осмотреть хвостатого пациента — его хозяева заметили, что у кота повреждена лапа. При первом же взгляде специалист определил, что просто таблетками в данном случае животному не помочь. Стёпу пришлось везти в клинику, делать несколько хирургических операций и надолго оставлять в стационаре.Как выяснилось, беспечные хозяева регулярно отпускали котика самостоятельно погулять. С одной из таких прогулок он вернулся сильно хромающим. Что точно произошло уже не узнать, но по характеру ран можно даже предположить, что кот попал в капкан: бедренная кость задней левой конечности была сильно раздроблена, из раны торчали осколки.Увы, лапку спасти не представлялось возможным. В клинике её ампутировали, кошачье бедро почистили от остатков осколков и сделали пластику кожи. А дальше потянулись долгие и долгие дни реабилитации с капельницами, уколами, таблетками, обработкой заживающей раны.К счастью, ещё находясь в стенах «Доверия», Стёпа научился обходиться без одной задней лапы. Он быстро приноровился ходить на трёх и сейчас, вернувшись домой, живёт полноценной жизнью. Только уже без опасных походов на «самовыгул».