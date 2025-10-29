Суд Верхней Пышмы назначил цену тумакам судебному приставу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 120 тысяч рублей обойдутся жителю Верхней Пышмы два удара, которые он нанёс судебному приставу. Такую цену назначил суд, рассматривавший дело о нападении гражданина на дежурного райотдела судебных приставов.Инцидент произошёл 22 июня 2023 года у здания районного отдела судебных приставов. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти внутрь учреждения. Дежурный пристав законно отказался пропускать его, на что мужчина отреагировал агрессивно: начал нецензурно браниться, кричать и размахивать руками. Сотрудник решил составить на нарушителя административный протокол и пригласил буйного посетителя пройти в отделение для установления личности. Однако мужчина попытался скрыться с места происшествия и оказал физическое сопротивление. Как указано в уголовном деле, он нанёс представителю власти не менее двух ударов кулаками по лицу.В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Это не помешало судье признать его виновным и вынести наказание. Согласно решению суда, подсудимому назначен штраф в размере 180 тысяч рублей… которые тут же превратились в 120 тысяч. Наказание смягчили на 60 тысяч рублей с учётом времени, проведённом дебоширом под стражей.