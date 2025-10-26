В свердловские колледжи и техникумы поступили более 36 тысяч юношей и девушек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обнародовал количество абитуриентов, поступивших в этом году в техникумы и колледжи региона. По его данным, их более 36 тысяч.Как сообщает через свой телеграм-канал Паслер, почти 11 тысяч первокурсников начали обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они занимаются на базе 13 специально созданных образовательно-производственных кластеров, где смогут получить 128 различных профессий. Все они будут осваивать профессии, востребованные на региональном рынке труда и, тем самым, помогут ликвидировать дефицит кадров, заметный в Свердловской области. В 2026 году, по словам губернатора, планируется организовать ещё 7 новых кластеров.Параллельно ведётся работа по увеличению числа работодателей-партнёров. На сегодняшний день проект объединяет более 240 компаний-партнеров.Как отмечает Денис Паслер, программы среднего профессионального образования набирают популярность у выпускников школ, что видно по цифрам приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты подали более 145 тысяч заявлений в уральские техникумы и колледжи, что на 40 тысяч превышает цифры прошлого года. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалось машиностроение. Также высокий конкурс был на направления транспорта, строительства и здравоохранения.