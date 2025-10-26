Возрастное ограничение 18+
В свердловские колледжи и техникумы поступили более 36 тысяч юношей и девушек
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер обнародовал количество абитуриентов, поступивших в этом году в техникумы и колледжи региона. По его данным, их более 36 тысяч.
Как сообщает через свой телеграм-канал Паслер, почти 11 тысяч первокурсников начали обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они занимаются на базе 13 специально созданных образовательно-производственных кластеров, где смогут получить 128 различных профессий. Все они будут осваивать профессии, востребованные на региональном рынке труда и, тем самым, помогут ликвидировать дефицит кадров, заметный в Свердловской области. В 2026 году, по словам губернатора, планируется организовать ещё 7 новых кластеров.
Параллельно ведётся работа по увеличению числа работодателей-партнёров. На сегодняшний день проект объединяет более 240 компаний-партнеров.
Как отмечает Денис Паслер, программы среднего профессионального образования набирают популярность у выпускников школ, что видно по цифрам приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты подали более 145 тысяч заявлений в уральские техникумы и колледжи, что на 40 тысяч превышает цифры прошлого года. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалось машиностроение. Также высокий конкурс был на направления транспорта, строительства и здравоохранения.
Как сообщает через свой телеграм-канал Паслер, почти 11 тысяч первокурсников начали обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они занимаются на базе 13 специально созданных образовательно-производственных кластеров, где смогут получить 128 различных профессий. Все они будут осваивать профессии, востребованные на региональном рынке труда и, тем самым, помогут ликвидировать дефицит кадров, заметный в Свердловской области. В 2026 году, по словам губернатора, планируется организовать ещё 7 новых кластеров.
Параллельно ведётся работа по увеличению числа работодателей-партнёров. На сегодняшний день проект объединяет более 240 компаний-партнеров.
Как отмечает Денис Паслер, программы среднего профессионального образования набирают популярность у выпускников школ, что видно по цифрам приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты подали более 145 тысяч заявлений в уральские техникумы и колледжи, что на 40 тысяч превышает цифры прошлого года. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалось машиностроение. Также высокий конкурс был на направления транспорта, строительства и здравоохранения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
26 октября 2025
26 октября 2025
Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей
26 октября 2025
26 октября 2025
Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
28 октября 2025
28 октября 2025
На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
22 октября 2025
22 октября 2025