Возрастное ограничение 18+
Жильцы ЖК на Эльмаше обвинили соседку в отравлении собак
Фото: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
В Екатеринбурге между жильцами жилого комплекса на Эльмаше произошёл конфликт из-за сосисок с таблетками, которые видели на газонах.
По данным телеграм-канала «Безумный ЕКБ», сосиски с неизвестными таблетками внутри находили по всему периметру ЖК и за его пределами. Жильцы дома утверждают, что несколько собак уже отравились, одна погибла. Люди считают, что отраву разбрасывает соседка – на записях с камер видеонаблюдения видно, как она что-то выбрасывает из кармана.
«Четвёртый канал» сообщает, что женщина якобы не стала отрицать свою причастность к отравлению собак и назвала это «средством самообороны».
Изданию Е1.ru женщина заявила, что не травила собак. По её словам, она делала соседям замечания и фотографировала их, но сосиски с отравой не разбрасывала. На видео она якобы бросила булочку для птиц. Женщина также заверила, что написала заявление в полицию о клевете.
В полиции уже разбираются в ситуации.
По данным телеграм-канала «Безумный ЕКБ», сосиски с неизвестными таблетками внутри находили по всему периметру ЖК и за его пределами. Жильцы дома утверждают, что несколько собак уже отравились, одна погибла. Люди считают, что отраву разбрасывает соседка – на записях с камер видеонаблюдения видно, как она что-то выбрасывает из кармана.
«Четвёртый канал» сообщает, что женщина якобы не стала отрицать свою причастность к отравлению собак и назвала это «средством самообороны».
«Да, нам неприятно, и мы не готовы принимать выгул животных на придомовой территории... Просили каждого владельца лично! Нам неприятно, когда в ответ на замечания вы, заметьте, не собаки... начинаете агрессировать. Никто уже лично вас не хочет взывать к совести и просить пройти на выгул за периметр»,
– приводят, предположительно, слова «главной подозреваемой».
Изданию Е1.ru женщина заявила, что не травила собак. По её словам, она делала соседям замечания и фотографировала их, но сосиски с отравой не разбрасывала. На видео она якобы бросила булочку для птиц. Женщина также заверила, что написала заявление в полицию о клевете.
В полиции уже разбираются в ситуации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пенсионерка погибла от встречи с «Газелью» в Первоуральске
29 октября 2025
29 октября 2025