На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали пьяного подростка
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувший вторник, 28 октября, в Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка, распивавшего спиртное на железнодорожном вокзале.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, нетрезвого подростка заметили в компании сверстников во время патрулирования вокзала. Юношу сразу задержали и доставили в служебное помещение транспортной полиции, откуда сообщили о случившемся его матери.
Освидетельствование молодого человека на состояние опьянения показало 0,39 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В разговоре с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних подросток рассказал, что отмечал свой день рождения вместе с друзьями. Они гуляли по городу и решили зайти в здание вокзала, где он уже начал распивать алкогольный напиток – его по просьбе именинника купил случайный прохожий.
Инспектор ПДН провёл с юным нарушителем и его матерью профилактическую беседу, после чего на законную представительницу подростка составили протокол по статье 20.22 КоАП РФ (ответственность родителей за употребление подростком спиртного).
