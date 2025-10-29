На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила задержали пьяного подростка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувший вторник, 28 октября, в Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка, распивавшего спиртное на железнодорожном вокзале.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, нетрезвого подростка заметили в компании сверстников во время патрулирования вокзала. Юношу сразу задержали и доставили в служебное помещение транспортной полиции, откуда сообщили о случившемся его матери.Освидетельствование молодого человека на состояние опьянения показало 0,39 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В разговоре с инспектором подразделения по делам несовершеннолетних подросток рассказал, что отмечал свой день рождения вместе с друзьями. Они гуляли по городу и решили зайти в здание вокзала, где он уже начал распивать алкогольный напиток – его по просьбе именинника купил случайный прохожий.Инспектор ПДН провёл с юным нарушителем и его матерью профилактическую беседу, после чего на законную представительницу подростка составили протокол по статье 20.22 КоАП РФ (ответственность родителей за употребление подростком спиртного).