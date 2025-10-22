Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский митрополит выступил против «сухого закона»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил против ограничений на продажу алкоголя.
Своей позицией он поделился с порталом 66.ru. Глава епархии убеждён, что запреты не помогут, если у людей не будет собственной мотивации отказаться от алкоголя.
При этом Евгений не исключает других, более мягких мер.
Ранее о введении «сухого закона» говорили на заседании законодательного собрания Свердловской области. Депутаты обсуждали опыт других регионов и рассматривали возможность ограничения продажи спиртного в будни с 08:00 до 20:00. После заседания губернатор Денис Паслер сообщил, что запрещать продажу алкоголя пока не планируют.
Своей позицией он поделился с порталом 66.ru. Глава епархии убеждён, что запреты не помогут, если у людей не будет собственной мотивации отказаться от алкоголя.
«Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Если это делается без меры, без объяснений, без мотивации, то превращается в глупость. То же самое сегодня происходит, когда мы говорим о трезвости. Важно не закрывать магазины и запрещать торговлю, а замотивировать человека так, чтобы сами жители сказали: "нам не нужно 11 алкомаркетов и 11 винных отделов в магазинах у дома"»,
– пояснил митрополит.
При этом Евгений не исключает других, более мягких мер.
Ранее о введении «сухого закона» говорили на заседании законодательного собрания Свердловской области. Депутаты обсуждали опыт других регионов и рассматривали возможность ограничения продажи спиртного в будни с 08:00 до 20:00. После заседания губернатор Денис Паслер сообщил, что запрещать продажу алкоголя пока не планируют.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию