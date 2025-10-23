Возрастное ограничение 18+
Пьяный водитель из Туринска лишился машины и потрудится на государство
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Жителя Туринска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает прокуратура Свердловской области. Дело его рассматривалось Туринским районным судом, который, помимо прочих наказаний, лишил мужчину транспортного средства.
Подсудимый — 31-летний мужчина. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает ответственность для водителей, повторно севших за руль пьяными.
Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, произошёл 25 мая текущего года. Ранним утром, в 3.59, осужденный управлял автомобилем «ВАЗ-21102» будучи в нетрезвом состоянии. За этим его и поймал наряд сотрудников ГИБДД МО МВД России «Туринский». В ходе освидетельствования выяснилось, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,454 мг/л, что многократно превышает допустимую законом норму.
В декабре 2020 года Ирбитский районный суд уже признавал этого жителя Туринска виновным по аналогичной статье. Наличие неснятой судимости за аналогичное преступление отягчило вину подсудимого. Учитывая позицию обвинения и рецидив, суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ. Из его заработной платы будет удерживаться 5% в доход государства. Также виновный лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 4 года. Наконец, дополнительной мерой наказания стала конфискация автомобиля «ВАЗ-21102», на котором подсудимый совершал нарушение закона. Суд постановил обратить транспортное средство в собственность государства.
На данный момент вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право в установленный законом срок обжаловать данное судебное решение.
