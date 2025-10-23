Пьяный водитель из Туринска лишился машины и потрудится на государство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителя Туринска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает прокуратура Свердловской области. Дело его рассматривалось Туринским районным судом, который, помимо прочих наказаний, лишил мужчину транспортного средства.Подсудимый — 31-летний мужчина. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта норма предусматривает ответственность для водителей, повторно севших за руль пьяными.Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, произошёл 25 мая текущего года. Ранним утром, в 3.59, осужденный управлял автомобилем «ВАЗ-21102» будучи в нетрезвом состоянии. За этим его и поймал наряд сотрудников ГИБДД МО МВД России «Туринский». В ходе освидетельствования выяснилось, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,454 мг/л, что многократно превышает допустимую законом норму.В декабре 2020 года Ирбитский районный суд уже признавал этого жителя Туринска виновным по аналогичной статье. Наличие неснятой судимости за аналогичное преступление отягчило вину подсудимого. Учитывая позицию обвинения и рецидив, суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ. Из его заработной платы будет удерживаться 5% в доход государства. Также виновный лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 4 года. Наконец, дополнительной мерой наказания стала конфискация автомобиля «ВАЗ-21102», на котором подсудимый совершал нарушение закона. Суд постановил обратить транспортное средство в собственность государства.На данный момент вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право в установленный законом срок обжаловать данное судебное решение.