В Екатеринбурге ищут дом для двух пернатых экзотов

Как правило постоянно е жильё волонтёры подыскивают оставшимся без крова кошечкам и собачкам. Увы, бездомными могут оказаться и совершенно другие виды питомцев, например, пернатые.Екатеринбургская ветеринарная клиника «ЗооСпец» обратилась к горожанам с предложением приютить двух попугайчиков-корелл по кличкам Банан и Киви. Птицы являются носителями цирковируса, что определяет особые условия их пристройства. Этот вирус не опасен для людей, но высокозаразен для других птиц. А потому идеальным вариантом для пары станет переселение в стаю к попугаям с таким же диагнозом, либо в дом, где больше никаких птиц не содержат.Обе птички прошли полное обследование, и вся медицинская документация имеется в наличии. Лечением пернатых занимается ветеринарная клиника «Зооспец» под наблюдением врача Татьяны Сурковой. На данный момент птицы как раз проходят назначенный им курс терапии. В будущем им также потребуется дальнейшие обследование и лечение.Бывшие владельцы, посчитавшие, что «вирусных» птиц содержать они не могут, готовы оказать новым хозяевам финансовую поддержку на первом этапе. Помощь будет предоставляться по договоренности между сторонами. К тому же, вместе с птицами будет передано всё необходимое для их содержания: лекарственные препараты, фуражилки, игровой стенд и другие аксессуары.Про пристраиваемых птичек сообщается, что возраст их составляет примерно два с половиной года. Банан и Киви были куплены в зоомагазине, где прожили вместе около полугода. Характер у них диковатый, они по-прежнему боятся рук и не идут на контакт. Однако для проведения необходимых лечебных процедур их удается аккуратно ловить.Вопрос транспортировки птиц решается индивидуально по договоренности с новым хозяином. С предложениями можно обращаться по телефону 8-912-202-69-69.