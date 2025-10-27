Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские врачи спасли вахтовика, неделю игнорировавшего симптомы инсульта
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге спасли 56-летнего мужчину, приехавшего в уральскую столицу на вахту из Байкаловского района Свердловской области. У него произошёл инсульт, но он долго не обращал внимания на тревожные симптомы.
Как рассказали в официальном телеграм-канале регионального министерства здравоохранения «Здоровье уральцев», перед каждым выходом на смену мужчина проходил медосмотр, но не сообщал о симптомах, которые его беспокоили целую неделю. У мужчины время от времени пропадали речь и слух, и он не мог двигаться, но потом всё проходило, поэтому он не рассказывал о недомогании.
В какой-то момент у мужчины полностью «отключилась» рука. Он не мог пошевелить ей четыре часа, но он всё равно не обращался к врачам. Тревогу забили его коллеги. Они не стали слушать товарища и вызвали ему скорую. Прибывшая на место бригада медиков определила инсульт и доставила его в ГКБ №40, где диагностировали полное закрытие сосуда тромбом в труднодоступной области мозга.
До этого, как выяснилось, тромб то пропускал кровь, то вновь перекрывал сосуд, поэтому симптомы периодически пропадали, но в этот раз всё могло кончиться очень плохо.
Пациенту экстренно провели операцию, удалив тромб и установив внутрь сосуда стент, чтобы удерживать его стенки от смыкания, и вечером того же дня он пришёл в себя. Симптомы инсульта его больше не беспокоили.
