Проведение конкурса «Как моя семья платит налоги» в Свердловской области назвали фейком
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Информацию о проведении конкурса среди школьников на тему «Как моя семья платит налоги» в Свердловской области назвали фейковой.
О фейке предупреждают в телеграм-канале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал», демонстрируя поддельный документ, который начали распространять в социальных сетях и мессенджерах. В нём говорится, что победитель конкурса якобы сможет лично встретиться с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Все документы и объявления призывают проверять в официальных аккаунтах органов власти.
«Информация о проведении конкурса налоговой грамотности является фейком»,
– пишет ресурс.
