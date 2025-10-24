Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырёх трамваев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 ноября изменится схема движения четырёх трамвайных маршрутов – №2, №7, №14 и №24. Это временная мера, сообщают на официальном городском портале.
Изменения маршрутов связаны с закрытием движения на перекрёстке улиц Старых Большевиков и Краснофлотцев на участке от остановки «Педагогический университет» до конечных станций «Эльмаш» и «Фрезеровщиков» в обоих направлениях. Там специалисты «ЕТК» будут менять трубы.
Они обещают управиться за четыре дня. 5 ноября трамваи должны вернуться к прежней схеме движения.
Изменения маршрутов связаны с закрытием движения на перекрёстке улиц Старых Большевиков и Краснофлотцев на участке от остановки «Педагогический университет» до конечных станций «Эльмаш» и «Фрезеровщиков» в обоих направлениях. Там специалисты «ЕТК» будут менять трубы.
Они обещают управиться за четыре дня. 5 ноября трамваи должны вернуться к прежней схеме движения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
26 октября 2025
26 октября 2025