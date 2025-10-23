За удар током трёхгодичной давности нижнетагильский электромонтёр получил компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела плановую проверку на железнодорожном предприятии. Поводом для прокурорского надзора послужил несчастный случай с работником, имевший место ещё в апреле 2022 года.Случилось так, что три года назад электромонтёр Нижнетагильской дистанции электроснабжения получил тяжёлые травмы при ударе током во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Полученная травма имела крайне серьёзные последствия для его здоровья. Медико-социальная экспертиза установила пострадавшему инвалидность.В ходе проверки прокуратура выявила прямые причины несчастного случая. Основной причиной стала неудовлетворительная организация производства работ. Также были обнаружены системные недостатки в обучении работников охране труда.Надзорное ведомство установило вину предприятия в произошедшем инциденте и приняла решение защитить права пострадавшего работника в судебном порядке. Выразилось это в исковом заявлении о взыскании компенсации морального вреда.Ответчиком по иску выступило ОАО «Российские железные дороги». Рассмотрением дела занимался Кушвинский городской суд, который полностью удовлетворил требования прокуратуры. С компании была взыскана значительная сумма в пользу пострадавшего электромонтёра: два с половиной миллиона рублей. Помимо этого, суд обязал компанию возместить расходы на приобретение лекарств — свыше 78 тысяч рублей.Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке. Однако вышестоящий суд оставил первоначальное решение без каких-либо изменений. В настоящее время с компании произведена полная выплата присуждённых сумм, — сообщают из Уральской транспортной прокуратуры.