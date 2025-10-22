Свердловская Госавтоинспекция рапортовала о полном переходе в зимний режим работы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, служба официально переведена в зимний режим работы. Комплекс подготовительных мероприятий завершен на всей территории области. Личный состав и техника ГИБДД полностью готовы к эксплуатации в суровых зимних условиях.Готовность инспекторов к работе в период морозов подтверждена в ходе специальных смотров. Также проверена готовность автопарка к несению службы в сложных дорожных условиях. Строевые подразделения, включая специализированный батальон ДПС, обеспечены всем необходимым, а инспекторы полностью укомплектованы утеплённой формой одежды. В их экипировку входят тёплые куртки, брюки, надёжная зимняя обувь и головные уборы. Кроме того, проверено наличие и состояние специальных средств и служебных удостоверений.Особое внимание в ходе подготовки было уделено патрульному транспорту. Он прошёл техническую проверку и полностью «переобут» в зимнюю резину.Начальник областного Управления Госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов озвучил ключевые задачи на ближайшие зимние месяцы. Это обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание бесперебойного движения транспорта (особенно — в условиях снегопадов и гололёда).Переход на зимний режим работы является плановым и повторяется каждый год. Эта процедура позволяет минимизировать сезонные риски на дорогах области, а подготовка экипировки и техники напрямую влияет на эффективность работы инспекторов.