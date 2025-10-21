Возрастное ограничение 18+
Администрацию Тавды обязали установить освещение на тёмной улице возле автостанции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тавде прокуратура через суд обязала местную администрацию установить освещение на улице в районе автостанции.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в ведомство обратилась местная жительница, посетовавшая на отсутствие наружного освещения на дороге местного значения, связывающей улицы Цикарева и Максима Горького. Сотрудники прокуратуры проверили улицу и, убедившись в этом, подали иск к администрации Тавдинского муниципального округа и МБУ «Единое агентство заказчика», за которым закреплён данный участок.
В Талицком районном суде прокуратуре отказали, но надзорное ведомство из принципа подало апелляцию. В итоге Свердловский областной суд, ознакомившись с сутью спора, отменил решение суда первой инстанции и обязал местную администрацию до 31 декабря 2026 года установить освещение на тёмной дороге.
