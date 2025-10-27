Возрастное ограничение 18+
Свердловские суды стали практически в два раза реже рассматривать административные дела
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2025 году в суды Свердловской области поступило на 350 тысяч дел и материалов меньше, чем в 2024 году.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов региона, такие данные привели заместители председателя областного суда на прошедшем совещании районных и городских судов, отметив, что за последние девять месяцев в суды поступило меньше как дел, так и материалов.
Также на совещании обсудили сроки рассмотрения дел и причины изменений судебных решений, принятых в текущем году.
«Так, уголовных дел поступило меньше на 10%, гражданских – на 7%, административных – практически в два раза»,
– сообщили в пресс-службе.
