Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области

11.36 Вторник, 28 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), из-за которых в регионе будет держаться смог.

Отменить предупреждение должны 29 октября.

«С 20 часов 27 октября до 20 часов 29 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».


Объявлены НМУ первой степени опасности.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
