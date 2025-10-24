Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области





– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС». «С 20 часов 27 октября до 20 часов 29 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), из-за которых в регионе будет держаться смог.Отменить предупреждение должны 29 октября.Объявлены НМУ первой степени опасности.