Возрастное ограничение 18+
Метеорологи предупреждают о смоге в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), из-за которых в регионе будет держаться смог.
Отменить предупреждение должны 29 октября.
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Отменить предупреждение должны 29 октября.
«С 20 часов 27 октября до 20 часов 29 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлены НМУ первой степени опасности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики прогнозируют тёплое начало недели с дождями и туманами в Свердловской области
26 октября 2025
26 октября 2025