Возрастное ограничение 18+
Разбивший полицейскому губу житель Ивделя получил условный срок
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Ивделя, разбившего участковому губу в апреле этого года, дали условный срок.
Конфликт, произошедший между ныне осуждённым и полицейским, случился из-за поведения первого. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время дежурства участковый заметил на улице двух мужчин, которые, по его мнению, вели себя неадекватно. Он решил подойти к ним и провести беседу. Приблизившись к компании, страж порядка почувствовал запах алкоголя, исходивший от мужчин, и, поскольку те были пьяны, предложил пройти в отделение, что не понравилось одному из них.
От удара полицейскому рассекло губу. Вследствие этого ему пришлось обратиться в больницу для наложения швов.
На ударившего полицейского мужчину было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В суде ивделец раскаялся и принёс извинения. Судья учёл это, а также положительные характеристики мужчины, и то, что он ухаживает за больной супругой и её сестрой.
В итоге мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. На этот же период ему запретили покидать пределы муниципалитета без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), а также менять место жительства и работы. Кроме того, он обязан ежемесячно являться на регистрацию.
Конфликт, произошедший между ныне осуждённым и полицейским, случился из-за поведения первого. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время дежурства участковый заметил на улице двух мужчин, которые, по его мнению, вели себя неадекватно. Он решил подойти к ним и провести беседу. Приблизившись к компании, страж порядка почувствовал запах алкоголя, исходивший от мужчин, и, поскольку те были пьяны, предложил пройти в отделение, что не понравилось одному из них.
«Один из них начал вести себя агрессивно. Он отказался подписывать протокол о направлении на медицинское освидетельствование, стал выражаться нецензурной бранью и нанёс участковому удар кулаком в лицо»,
– рассказали в пресс-службе.
От удара полицейскому рассекло губу. Вследствие этого ему пришлось обратиться в больницу для наложения швов.
На ударившего полицейского мужчину было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». В суде ивделец раскаялся и принёс извинения. Судья учёл это, а также положительные характеристики мужчины, и то, что он ухаживает за больной супругой и её сестрой.
В итоге мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. На этот же период ему запретили покидать пределы муниципалитета без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИИ), а также менять место жительства и работы. Кроме того, он обязан ежемесячно являться на регистрацию.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За курение на борту и нарушение миграционного закона задержали иностранку в Кольцово
27 октября 2025
27 октября 2025
Верхнепышминец из-за обиды поджёг баню знакомого и попал под суд
27 октября 2025
27 октября 2025