Возрастное ограничение 18+
Два белых мальчика из сумки ищут кров в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Невероятно, но кто-то решил избавиться от этих двух шикарных белых красавцев. И поступили крайне просто (и крайне подло) — усадив котят в сумку, их подбросили в студенческое общежитие.
Мяукающую сумку обнаружили в общежитии Уральского федерального университета на Фонвизина, 8. При ближайшем рассмотрении содержимое сумки оказалось двумя белоснежными котятами, двумя братиками. Пока им нашли временное прибежище, но долго они там в силу ряда причин пробыть не смогут, им в спешном порядке подыскивают постоянный дом.
Временно приютившие хвостатых братцев сердобольные люди за короткое время общения с ними успели заметить, что у обоих очень активный и игривый настрой. Оба быстро сообразили, куда нужно ходить в туалет и зверский аппетит (всё это говорит о хорошем здоровье и правильном развитии). Одного из мальчиков впору назвать в честь известного британского певца Дэвидом Боуи — у него разноцветные глазки: один голубой, а второй — карий.
Желающие взять одного из белоснежных мальчиков (а ещё лучше обоих вместе) могут звонить по телефону +79617667195.
Мяукающую сумку обнаружили в общежитии Уральского федерального университета на Фонвизина, 8. При ближайшем рассмотрении содержимое сумки оказалось двумя белоснежными котятами, двумя братиками. Пока им нашли временное прибежище, но долго они там в силу ряда причин пробыть не смогут, им в спешном порядке подыскивают постоянный дом.
Временно приютившие хвостатых братцев сердобольные люди за короткое время общения с ними успели заметить, что у обоих очень активный и игривый настрой. Оба быстро сообразили, куда нужно ходить в туалет и зверский аппетит (всё это говорит о хорошем здоровье и правильном развитии). Одного из мальчиков впору назвать в честь известного британского певца Дэвидом Боуи — у него разноцветные глазки: один голубой, а второй — карий.
Желающие взять одного из белоснежных мальчиков (а ещё лучше обоих вместе) могут звонить по телефону +79617667195.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
22 октября 2025
22 октября 2025
Двух хвостатых рыжиков ищут в Екатеринбурге
20 октября 2025
20 октября 2025
В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
21 октября 2025
21 октября 2025
В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
23 октября 2025
23 октября 2025