Возрастное ограничение 18+
Более шести сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
По данным министерства здравоохранения Свердловской области, которыми оно поделилось через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев», на прошлой неделе на территории региона появилось на свет 614 малышей. Среди новорождённых 312 мальчиков и 302 девочки. Особую радость у медиков вызвало появление на свет двух пар близнецов.
Статистика рождаемости демонстрирует интересную возрастную динамику среди матерей. Большинство женщин, а именно 445, родили ребенка в возрасте до 35 лет. При этом 167 мам решились на рождение малыша после 35 лет.
Случаи многодетности стали ярким примером для этой недели. Для одной из свердловчанок эти роды стали восьмыми по счету. Ещё одна женщина в регионе в седьмой раз познала радость материнства. На решимость супружеских пар заводить большое число детей влияет, в том числе, и поддержка многодетных семей в области, — считают в Минздраве.
Статистика рождаемости демонстрирует интересную возрастную динамику среди матерей. Большинство женщин, а именно 445, родили ребенка в возрасте до 35 лет. При этом 167 мам решились на рождение малыша после 35 лет.
Случаи многодетности стали ярким примером для этой недели. Для одной из свердловчанок эти роды стали восьмыми по счету. Ещё одна женщина в регионе в седьмой раз познала радость материнства. На решимость супружеских пар заводить большое число детей влияет, в том числе, и поддержка многодетных семей в области, — считают в Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Почти семь сотен малышей появились на свет в Свердловской области на минувшей неделе
20 октября 2025
20 октября 2025
МЧС России поделилось «огненной» статистикой минувшего уик-энда в Свердловской области
20 октября 2025
20 октября 2025