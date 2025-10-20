Более шести сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По данным министерства здравоохранения Свердловской области, которыми оно поделилось через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев», на прошлой неделе на территории региона появилось на свет 614 малышей. Среди новорождённых 312 мальчиков и 302 девочки. Особую радость у медиков вызвало появление на свет двух пар близнецов.Статистика рождаемости демонстрирует интересную возрастную динамику среди матерей. Большинство женщин, а именно 445, родили ребенка в возрасте до 35 лет. При этом 167 мам решились на рождение малыша после 35 лет.Случаи многодетности стали ярким примером для этой недели. Для одной из свердловчанок эти роды стали восьмыми по счету. Ещё одна женщина в регионе в седьмой раз познала радость материнства. На решимость супружеских пар заводить большое число детей влияет, в том числе, и поддержка многодетных семей в области, — считают в Минздраве.