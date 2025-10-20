Возрастное ограничение 18+
В недолжном уходе и истязании детей заподозрили многодетную мать из Ревды
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Центральный аппарат Следственного комитета России потребовал предоставить детальный доклад о ситуации с противоправными действиями в отношении малолетних в Свердловской области. Поводом послужил сюжет в эфире федерального телеканала о случае в городе Ревде.
В репортаже сообщалось о многодетной матери, которая не занимается воспитанием своих детей и не осуществляет за ними должного ухода. Также в сообщении утверждалось, что правоохранительные органы не принимают достаточных мер для исправления ситуации.
Ранее по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области уже было возбуждено уголовное дело — по статьям 119 УК РФ (угроза убийством) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Однако по решению прокуратуры это уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в полицию. В связи с этим в прокуратуру города Ревды было направлено ходатайство. Цель ходатайства — определить подследственность данного дела именно за органами Следственного комитета России.
В настоящее время следователи СК уже расследуют другое, но связанное уголовное дело. Оно возбуждено по статье 117 УК РФ — истязание. В рамках этого расследования как раз и устанавливаются все обстоятельства противоправных действий в отношении малолетних детей.
Руководство центрального аппарата СК России взяло этот вопрос на особый контроль. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области подготовить исчерпывающий доклад. В том числе, должно быть доложено, почему до сих пор не приняты эффективные меры относительно дальнейшей судьбы детей из ревдинской семьи.
